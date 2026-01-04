「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）引退試合、引退セレモニーを終えた棚橋弘至に、報道陣から異例の拍手が送られた。バックステージで「疲れましたか」と質問された棚橋。「これはね、今言わないと、一生言えないので言います。あ〜、あ〜。疲れた！２０１２年から１４年間、疲れたと言っていなかった。１４年分の『疲れた』はストックしている。疲れたー」これに会見場に大拍手が発生。棚橋は「疲れた、と言って