中央競馬の専門チャンネル「グリーンチャンネル」の「中央競馬全レース中継」の日曜午前のキャスターとしてタレント、声優の吉宮るりが４日、初登場。その可憐な姿が反響を呼んだ。気象予報士の試験にも合格した才女。華やかな黄色の衣装で大役に挑んだ吉宮。出演後は自身のＸで「まだまだな部分もあったかとは存じますが、とても楽しい前半の時間でした。これからよろしくお願いいたします」とつづり、「金杯乾杯です」とも記