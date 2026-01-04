カズレーザーとお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」４日までに更新され、カズレーザーの２０２６年にしたいことを明かした。松陰寺に「何を楽しみたい？２０２６年」と聞かれると、「サバゲー。がっつりやりたい。あとは車買おうかな」と答えたカズレーザー。「いいやん。それやんそれやん」と松陰寺が反応した。カズレーザーが「上手くとってれば２０２６年