年明け恒例のＵターンラッシュは４日も続き、ＪＲ東京駅は大きなキャリーケースを引いた家族連れらで混み合った。母と妹とともに堺市へ帰省していたという千葉県船橋市の小学３年生（９）は「クリスマスもお正月も大阪で過ごした。身長が伸びて、『おばあちゃんと変わらないね』と言われた」と笑顔で話していた。ＪＲ各社によると、全席指定となった東海道新幹線「のぞみ」の上り線は、終日ほぼ満席に。上越新幹線では乗車率