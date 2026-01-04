WWEスーパースターの中邑真輔（45）が4日に自身のインスタグラムを更新。同日に現役を引退した“盟友”棚橋弘至との2ショットを投稿した。中邑は自身のインスタグラムで棚橋との笑顔2ショットを投稿。自身のXでも「みてるぞ」とつづっていた。平成のプロレスを彩った「100年に一人の逸材」が終焉（しゅうえん）を迎えた。ライバルであるオカダとのラストマッチを戦った棚橋。苦しい展開の中で、棚橋を救ったのは「新闘魂三