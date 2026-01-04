北朝鮮外務省の報道官が国営メディアを通じて、アメリカがベネズエラに対して主権を侵害する行為を行ったと、強く非難しました。北朝鮮の外務省報道官は、国営メディア「朝鮮中央通信」を通じて、アメリカによるベネズエラに対する軍事攻撃について「ならず者的で、野獣のような本性を改めて確認した」と激しい言葉で批判しました。また、今回のアメリカの行動を「最も重大な主権の侵害」だとし、「内政の不干渉などを定めた国連憲