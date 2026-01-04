モデルでタレントのアンミカが、豪華すぎる年末年始旅行ショットを公開した。アンミカは４日までの自身のインスタグラムを更新。「Ｓｈａｒｊａｈｄｅｓｅｒｔ（サルジャ砂漠）で、細かくて柔らかいテラコッタカラーの砂の色と風、日差しを感じながらサンセットドライブ地球が見せる、一度として同じ瞬間がなく見せてくれる自然の姿が、１番の芸術美だと、いつも感じます」「砂が口や服に入るので、日差しからも守るために