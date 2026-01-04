元プロレスラーの武藤敬司（62）が4日に自身のX（旧ツイッター）を更新。同日に現役を引退した“後輩”レスラーとのリング上での自撮り2ショットを投稿した。新日本プロレスは同日、「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」を開催。メインイベントで棚橋弘至が現役ラストマッチでAEWのオカダ・カズチカと対戦。33分の死闘の末にレインメーカーで敗れ、26年のレスラー人生に幕を下ろした。過去自身の付き人でもあった棚橋の引退