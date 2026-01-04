アルコールは気分や感情、思考といった精神面にも強く作用します。少量の飲酒による一時的なリラックス効果は多くの方が経験していますが、その背後では脳の抑制機能が低下しています。習慣的な飲酒により心理的依存が形成されると、感情の調整をアルコールに頼るパターンが定着してしまいます。さらに長期的には、不安や抑うつ症状を悪化させる可能性も指摘されており、心の健康への影響を軽視できません。