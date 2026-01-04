4日（日）、男子日本代表で広島サンダーズ所属のミドルブロッカー三輪大将が、結婚したことを自身のSNSで発表した。 三輪は明治大学を卒業後、2022年にVC長野トライデンツへ入団。1シーズンを過ごした後、2023年にJTサンダーズ広島（現・広島サンダーズ）へ移籍した。同年には男子日本代表に初選出。2025年に再び代表入りを果たすと、ネーションズリーグに出場した。今シー