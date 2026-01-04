ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」が４日、第１回放送を迎えた。同作は大河ドラマ第６５作目。主人公は豊臣秀吉の弟・秀長で、俳優の仲野太賀が演じる。天下統一の偉業を成し遂げた豊臣兄弟による下克上サクセスストーリーだ。初回となったこの日は、オープニングのナレーションを安藤サクラが担当。豊臣秀吉のあだ名「猿」にちなみ、猿が登場するアニメーションからスタートした。尾張中村で母、姉妹らとつつましく暮らしてい