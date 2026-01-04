ミュージシャンでタレントのDAIGOが、4日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(毎週日曜20:00〜)の初回に斎藤義龍役で出演。大河ドラマ初出演を果たした。斎藤義龍役のDAIGO(C)NHK大河ドラマ第65作となる『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が主人公。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の下剋上サクセスストーリーを、秀長の目線で描く。主人公・豊臣秀長(小一郎)役は仲野太賀、秀長の兄・豊臣