毎日同じバッグを使っているなら、この機会に新調してみては？ 大人女性に相応しいきちんと感や上品さを備えたバッグを探すなら【ZARA（ザラ）】が狙い目。今回は、一癖デザインが目を惹くハンドバッグと、異素材づかいがスタイリッシュなトートバッグを紹介します きちんと感もシャレ感も両立するバッグ 【ZARA】「フラップ付きシティバッグ」\4,610（税込・セール価格） 大きめのフラップが印象的なシティ