２・５次元アイドルグループ「すとぷり」ころんが４日、さいたまスーパーアリーナでワンマンライブ「ころわん！―あけおめライブ２０２６―ｉｎさいたまスーパーアリーナ」を行った。新春ムード漂うなか、突如隕石（いんせき）が地球に近づく演出で幕開け。メンバーカラーの青のペンライトで海のようになった会場に登場し「ようこそ、ころわんへ〜。お正月は何かしましたか？」と絶叫。オープニングからアクセル全開で「僕のワ