¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë¥í¥É¥ê¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÂÐ¥·¥Æ¥£¤Î°ìÀï¤Ï0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¥Ë¥³¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¥í¥É¥ê¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤³¤ì¤¬¥×¥ì¥ß¥¢7»î¹çÌÜ¡£Ä¾¶á8»î¹ç¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥×¥ì¥¤¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î¥Ñ¥¹¤«¤éÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ØManchester Evening News¡Ù¤Î»î¹ç¸åºÎÅÀ