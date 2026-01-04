吉田麻也や山根視来が所属するロサンゼルス・ギャラクシーは4日、MFリキ・プッチ（26）が左膝前十字靭帯の再建手術に成功したことを発表した。2022年に下部組織から所属していたバルセロナを離れ、アメリカでの挑戦を決断したプッチ。若くしてヨーロッパを離れることに様々な声が挙がったが、同選手はロサンゼルス・ギャラクシーの攻撃の中心として躍動。試合を経るごとにその才能を発揮し、2024シーズンは公式戦36試合で17ゴール1