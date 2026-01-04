チェルシーがMFの獲得を検討している。『Football Insider』によると、ターゲットはプレミアリーグのニューカッスルでプレイするイタリア代表のサンドロ・トナーリ。25歳のMFで、イタリアのブレシア、ミランを経て2023年にイングランドにやってきた。チェルシーの中盤といえば、モイセス・カイセド、エンソ・フェルナンデスの2人がいるが、現状頼りになる彼らの代役はいない。アンドレイ・サントス、ロメオ・ラヴィアとベンチにMF