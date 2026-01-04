アーセナルの指揮官ミケル・アルテタはプレミアリーグ第20節のボーンマス戦の後、ブラジル代表DFガブリエウ・マガリャンイスを称賛した。最終的に3-2でアーセナルは勝利を果たしたが、この試合は思わぬ形で先制点を許した。10分、自陣のPA付近でビルドアップをしていたアーセナルはガブリエウが痛恨のパスミス。このボールは中央のエヴァニウソンに渡ってしまい、これを決められてしまったのだ。ガブリエウはらしくないミスで失点