◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ２０ｉｎ東京ドーム棚橋弘至引退」（４日、東京ドーム）観衆４万６９１３（超満員札止め）新日本プロレスの棚橋弘至（４９）がＡＥＷのオカダ・カズチカとの引退試合に敗れ、２６年に及ぶレスラー人生に終止符を打った。今後は新日本プロレス社長に専念し、プロレス界を牽引する。ラストマッチは３３分０３秒の激闘。オカダのレインメーカーに沈んだ棚橋は、リングに