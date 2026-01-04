言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、自分自身のステップアップに関連する力強い言葉がそろいました。言葉の「頭」にも「最後」にも、凛とした響きの3文字が隠れています。日常のニュースや生活シーンを思い浮かべながら挑戦してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□□せんせい□□□□□□ふぶん□□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：ちょう