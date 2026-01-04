ソニー損害保険株式会社は、全国のファイナンシャルプランナー（以下、FP）200名を対象に、「2026年の家計予想・対策」に関する調査を実施し、その結果を発表しました。この調査では、2026年の家計見通しをテーマに、世帯収入の動向や値上げ・値下げ品目の見通し、家計への影響などについて幅広く聞いています。収入は増える見通しでも、家計は楽にならないとの見方調査結果によると、2026年の世帯収入については、2025年と比較し