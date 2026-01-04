アイルランドのマーティン首相は1月4日午後、北京首都国際空港に到着し、5日間の中国訪問をスタートさせました。今回の訪問はアイルランドの首相にとって14年ぶりの中国訪問となります。マーティン首相は北京のほか、上海も訪れる予定です。近年、中国とアイルランドの互恵的な戦略的パートナーシップは着実に発展してきました。双方は相互尊重と対等な関係を堅持し、開放的な協力を通じて優位性を補完し、共同発展を実現し、その