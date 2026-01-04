学情は、2027年3月卒業（修了）予定の大学生・大学院生を対象に、企業や仕事を選ぶときの価値観・判断基準として重視する「就活の軸」について、インターネットアンケートを実施。2025年12月15日にその結果を発表した。重視する「就活の軸」...最多は「ワーク・ライフ・バランスを重視」調査では、企業や仕事を選ぶときの価値観・判断基準としてもっとも重視する「就活の軸」に近いものを選択肢からひとつ選んでもらった。その結果