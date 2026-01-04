¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¡Ê47¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆüÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£DAIGO¤Ï¡ÖË­¿Ã·»Äï¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¤¤¤í¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ªÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢À¼½Ð¤¹¤ÈDAIGO¡¢°Õ³°¤È¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°áÁõ»Ñ¤Ç¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ý¡¼¥º¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖºØÆ£µÁÎ¶¤È¤·¤Æ¤ÎÂç²Ï¤Ï¤â¤¦½ÐÈÖ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¤á¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ß