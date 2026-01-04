仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１回「二匹の猿」が４日に放送された。主人公は豊臣秀長（＝小一郎、仲野太賀）、兄豊臣秀吉（＝藤吉郎）を池松壮亮、織田信長を小栗旬が演じる。終盤、藤吉郎と親しかった織田家の台所方横川甚内（勝村政信）が、信長暗殺を企てる斎藤義龍（ＤＡＩＧＯ）が放った間者だったことが発覚。見抜いた小一郎が絶体絶命のところで、藤吉郎が切り捨てた。ネットも驚きの声が相次ぎ「