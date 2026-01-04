22回目を迎えたアイスショーの「名古屋フィギュアスケートフェスティバル」が4日、愛知県の日本ガイシアリーナで開催された。山本草太（MIXI）は今季のフリー曲「ハレルヤ」に乗り、しっとりとした舞いを披露。ジャンプは競技さながらの構成で、4回転―2回転の連続トーループを降りるなど、初滑りから会場を魅了した。山本はミラノ・コルティナ五輪代表を目標に掲げて今季に臨んだが、夢舞台には届かなかった。今年1月21〜25