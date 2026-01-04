２０２４年に大反響を巻き起こしたＴＢＳ系連続ドラマ「不適切にもほどがある！」の続編となるスペシャルドラマ「新年早々不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」が４日、放送された。同局の野村彩也子アナウンサーは、放送直後に自身の公式インスタグラムを更新。「『新年早々不適切にもほどがある！』今夜９時から放送です」と告知し、「ちょこっとだけお邪魔しているかも？しれません」と予告。