巨人の田中瑛斗投手が４日、都内で行われた「新春トークショー〜読売ジャイアンツ２０２６〜」に参加。集まった約８５０人のファンを盛り上げた。ファンからの質問ではチーム内で彼氏にするなら？という問いに、「ライデル・マルティネスです」と笑み。「ライデルは本当に根が日本人で紳士的。人にやってあげるみたいな気持ちが強いので、一緒にいて楽だし、ちょっと好きになりかけた時もありました」と開場の笑いを誘った。ミ