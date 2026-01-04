?史上最弱世代?が頂点へ――。第１０４回全国高校サッカー選手権準々決勝（４日、浦和駒場）、流通経大柏（千葉）が大津（熊本）に２―１で勝利した。前半２１分に先制点を奪われるが、同２６分にＦＷ金子琉久の得点で同点に追いつく。さらに同３４分、ＤＦメンディーサイモン友の２点目で逆転勝利。準優勝で終えた昨年のリベンジに前進した。そんな流通経大柏は、今大会で９回目の出場となる。２００７年大会で優勝し、準優勝は