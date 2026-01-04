家族のために一生懸命働く男性は、立派ですよね。奥さんや子どもからも尊敬されていることでしょう。ただ、自分ではいい夫だと思い込んで、自惚れているだけの人は、家族から冷ややかな目で見られているようで……？今回は、家族に嫌われている自惚れ夫の話をご紹介いたします。デリカシーのない夫「夫はモラハラ発言が多く、家事も全部私に任せてなにもしない人。それなのに自己評価だけは高くて、常に偉そうなんですよね。そん