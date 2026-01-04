ＮＨＫ「生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル」が３日放送され、昨年大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦の舞台裏やエピソードが明かされた。リハ１日目の１２月２９日には、ダンスの練習もあり、６年ぶり４回目の司会となった綾瀬はるかは、胸元がゆるやかなＶラインの黒いトップスにふんわりしたシルエットの同系色のロングスカート。髪はポニーテールで薄化粧ながら、際立つ美しさ。カンペを出す位置にも気を配り、「なるべ