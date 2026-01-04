TBS「マツコの知らない世界新春SP」が3日午後9時から放送され、タレントのマツコ・デラックス（53）が憧れの存在からの質問に本音を語る場面があった。この日は歌舞伎俳優で「歌舞伎女方」としては唯一の人間国宝である坂東玉三郎（75）がゲスト出演。マツコは憧れの“玉様”登場に大興奮で「歌舞伎女方の世界」を2人で語り尽くした。そのなかで、坂東がマツコに「自分の仕事どういうふうに思ってらっしゃるんですか？」と