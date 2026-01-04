¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/04¡ÛÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¡Á¡¿BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦BS4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å6»þ¡Á¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¡ÖÆóÉ¤¤Î±î¡×¤¬¡¢4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¾®·ª½Ü±é¤¸¤ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç²Ï½é²ó ¾®·ª½Ü±é¤¸¤ë¿®Ä¹¤¬¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬ÊÌ³Ê¡×¤ÈÏÃÂê¢¡ÃçÌîÂÀ²ì¼ç±éÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï