女優の高橋ひかるが４日までにＳＮＳを更新。ニット帽姿が神々しすぎると話題になっている。自身のインスタグラムに黒のダウンにグレーのニット帽を合わせ、抜け感のある茶髪姿を披露した。高橋は「２０２５年、ありがとう！！」と感謝をつづり、「三が日も終わり、本格的に２０２６年始まりますよい気合い入れていくぞー本年もよろしくお願いします！」と記した。この投稿に「神々しい美しさ最高キュート癒されます明