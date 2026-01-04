“B級フード研究家”としても活動している、ライターのノジーマこと野島慎一郎です。普段からカップ麺を食べる機会が多いので、2024年までは個人的に美味しいと感じたカップ麺の月間ベスト5を発表していました。2025年からは少しペースを落とし、半年に一度、上半期と下半期のベスト5を紹介していきます。それでは今回は2025年下半期のベスト5の発表です。ぜひカップ麺選びの参考にしてください！第5位：ニュータッチ 凄麺 埼玉ス