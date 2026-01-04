立川競輪場のG3「鳳凰賞典レース」は初日を終えた。6Rは武田亮（26＝東京）が捲りで1着。ホームバンクの立川記念初白星を挙げるとともに、河村雅章と地元ワンツーを決めた。武田は「抜かれたと思ったけど良かった。うれしいですね。1日から練習したかいがあった」と笑顔で振り返った。昨年の当大会は準決勝で敗退。今年こそ決勝進出の期待が懸かる。「相手は強いけど、頑張りたい。でも、まずは明日（2日目）」と一戦一戦