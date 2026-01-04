昨年の東京世界陸上女子１００メートルハードル日本代表の中島ひとみが、４日にフジテレビで放送された「逃走中」に出演。見事に９０分間をハンターから逃げ切り、賞金９４万円を獲得した。「ハンターに敗れたら恥ずかしいから。絶対に勝ちます」と宣言して臨んだ中島。いきなり開始２分でハンターに接近。見つかって追われる展開となったが、数秒で鮮やかにまいて見せた。これにはネットも「中島ひとみ速すぎやろ笑」「中島