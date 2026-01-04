全日本高校女子サッカー選手権の準々決勝が５日、兵庫県内で行われる。常葉大橘（静岡１位）は初の４強入りを懸けて暁星国際（千葉）と対戦する。チームは４日、神戸市内で調整。ハーフコートでのシュート練習などで汗を流した。注目はＤＦ小沢瑠奈（３年）だ。３日の３回戦、福井工大福井戦（２〇０）では、前半３０分に右サイドから正確なＦＫをゴール前へ送り、ＭＦ竹川花音（かのん、３年）の先制点を演出。後半９分のカウ