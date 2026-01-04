NHKで1月4日からスタートした大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合毎週日曜夜8時〜ほか）。戦国時代ど真ん中、強い絆で天下統一の偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を描く夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は豊臣秀長（＝小一郎／仲野太賀）。天下人・豊臣秀吉（=藤吉郎／池松壮亮）を支え、「名参謀」と呼ばれた弟だ。その小一郎の初恋の相手となる直を演じているのは、これが大河ドラマ初出演となる白石聖。大河ド