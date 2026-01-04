いわき平競輪場のF1「サテライト福島カップ」は2日目を終えた。ガールズの7Rは前受け策に出た太田りゆ（31＝埼玉）が6番手まで下げて捲って快勝。連勝を「17」へと伸ばした「入れてもらえないと思って前を取った。突っ張りも考えていた。かなり早い段階で集団で上がってきたので下げました。気を抜かずしっかり勝ち切りたい」骨折、手術明けは手探りのレースが続いていたが、ここに来て、さまざまな作戦を取れるようになり