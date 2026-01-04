フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が3日放送のパーソナリティーを務めるTBSラジオ「田中みな実あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。現在の理想とする男性像について語った。この日は公開収録したものの放送で、会場のファンから「今の理想の男性像を聞きたいです」と質問され「信じられる人。信用できる人。シンプルに」と答えた。さらに「本当にシンプルになりました。いろんなことが」と語ったもの。ま