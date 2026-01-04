ニューヨーク発のスキンケアブランド「キールズ」から、肌管理後のデリケートな状態や日常的なダメージ⁶に寄り添う新作「瞬間バリア³クリーム UFC」が2026年1月16日（金）より登場します。ブランドのアイコン「キールズ クリーム UFC」の保湿力を受け継ぎながら、角質層にアプローチする6つのケアを強化。敏感に傾きやすい現代の肌に寄り添う処方で、一撃でク&#