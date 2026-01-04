私はアンジュ（31）。旦那のコウダイ（32）と、ケント（小1）、アオイ（3歳）と一緒に、義兄・アサヒ（37）さんの新居に招待されて泊まりに来ました。義姉・ユリさんが「みんなで貸し切り風呂に行こう」と言い、私は温泉は好きだし賛成したところ「空きがないので2家族みんなで1つのお風呂に入ろう」と提案されました。義兄も旦那もユリさんの意見に賛成し、私だけ反対したので微妙な空気が流れたまま、義兄の家をあとにしました。