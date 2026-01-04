お笑い芸人の狩野英孝（43）が4日、自身のXを更新。プライベートショットを投稿した。年末年始、実家の櫻田山神社で宮司として奉仕していた狩野。この日は「参拝に来られました今年もよろしくお願いします！」とつづり、同郷のサンドウィッチマン伊達との2ショットを投稿した。この写真が大反響。「七福神のお二人に見えてしまう」「なんかご利益ありそうとりあえず拝んでおきます」「待ち受けにしたら明日からの仕事