「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合が行われ、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ、ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者の辻陽太が激突。辻が２９分２０秒、ボストンクラブ（逆エビ固め）でタップを奪い、ＩＷＧＰ世界ヘビー級新チャンピオンとなり、２冠王者となった。互いに秘術の限りを尽くした熱戦。ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ