◇第104回全国高校サッカー選手権準々決勝日大藤沢1―4神村学園（2026年1月4日Uvanceとどろきスタジアム）2大会ぶり8度目の出場となった日大藤沢（神奈川）は準々決勝で神村学園（鹿児島）に1―4で敗れ、第93回以来11大会ぶりの4強入りを逃した。地元・神奈川の会場で大声援を受けたが、相手FW倉中悠駕（3年）に前半29分の先制弾など4ゴールを許した。元日本代表MF中村憲剛氏（45）を父に持つMF中村龍剛（2年）は2試合ぶ