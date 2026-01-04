22回目を迎えたアイスショーの「名古屋フィギュアスケートフェスティバル」が4日、愛知県の日本ガイシアリーナで開催された。渡辺倫果（三和建装・法大）は演技前のあいさつで「4年間、現役を続ける決断をしました」と改めて競技の継続を表明。その上で4回転ジャンプへの意欲も示した。渡辺は今季、得意のトリプルアクセルをSP、フリーで計3本組み込む構成で臨んでいる。目標に掲げたミラノ・コルティナ五輪の代表には届かな