静岡県長泉町の建設会社兼住宅で昨年１２月、この家に住む夫婦が粘着テープで縛られ、現金約１０００万円が奪われた事件で、静岡県警は４日、いずれも神奈川県の１７歳の少年３人を住居侵入と強盗致傷の容疑で逮捕したと発表した。「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」による事件の可能性を視野に捜査している。逮捕されたのは、フィリピン国籍の高校生のほか、会社員と左官工の少年。発表によると、３人は共謀し、昨年