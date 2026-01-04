俳優の阿部サダヲが、スペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』（TBS系）が4日に放送され、俳優・沼田爆さん（享年84）の追悼シーンが描かれた。【写真】連ドラ時に出演していた沼田爆さん2024年8月に死去し、10月に訃報が伝えられた沼田さんは、連ドラ時に令和のマスター役で出演していた。ドラマ内でもマスターが穏やかに生涯を終えたことが明かされ、令和の登場人物たちが新