【川崎−北海道】今季自己最多１６得点をマークした川崎の飯田＝東急ドレッセとどろきアリーナ（（Ｃ）Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ）バスケットボールのりそなＢリーグ１部（Ｂ１）は４日、東急ドレッセとどろきアリーナなどで行われ、東地区１２位の川崎は北海道を７９−６９で下し、連敗を３で止めた。同７位の横浜ＢＣは長崎に７８−９１で敗れた。川崎は前半、アレンや篠山が活躍し、４０−４２で折り返す。後半も一進一退の攻防を繰